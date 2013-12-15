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"الآثار": ظهور الأهرامات وأبو الهول مكسيان بالثلوج "فوتوشوب"

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"الآثار": ظهور الأهرامات وأبو الهول مكسيان بالثلوج "فوتوشوب" "الآثار": ظهور الأهرامات وأبو الهول مكسيان بالثلوج "فوتوشوب"

أكدت وزارة الآثار المصرية، أن الثلوج لم تتساقط على الأهرامات بمنطقة الجيزة، وأن الصور التى تظهر الأهرامات وأبو الهول أحد المعالم الشهيرة فى العالم تحت غطاء أبيض، غير صحيحة، وهى عبارة عن "فوتوشوب".

وأضافت الوزارة لوكالة "ريا نوفستى" الروسية للأنباء، أن هذه الصور مجرد "فوتوشوب" وأن موظفى الوزارة يعملون باستمرار فى جميع أنحاء مجمع الأهرامات، ولم يروا أى ثلوج.

وأشارت الوكالة الروسية اليوم الأحد، إلى أن بوابة الأخبار PzFeed نشرت أن الأهرامات المصرية الشهيرة فى المرة الأولى منذ 112 عاما تحت الغطاء الثلجى نتيجة لموجة البرد التى أتت إلى ووفقا للوزارة المصرية أنه من الممكن أن يتم تغيير درجة الضوء فى الصور، لتظهر الأهرامات مكسوة بالثلوج.


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