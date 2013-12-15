فريق عافر بهندسة حلوان ينظم يوماً لدعم مشاريع تخرج طلبة الكلية GPS DAY

نظم الفريق الطلابى "عافر" بكلية هندسة حلوان يوما لدعم مشاريع تخرج طلبة الكلية ( GPS Day)، والذى تقوم فكرته على تبنى شركة " جيليكوم تيم " الشركة الراعية لهذا الحدث لأفضل أربعة مشاريع تخرج للطلاب من أقسام الكلية المختلفة من ضمن 20مشروعا.

وأكدت الدكتورة عزة بركات، على أهمية تضافر الجهود من أجل رفع اسم جامعة حلوان عالياً فى المحافل والمسابقات الدولية، ومبدية سعادتها بهذا اليوم حيث تقوم الكلية لأول مرة بتنظيم يوم هندسة خاص بها يساهم فى تطبيق مشاريع الطلاب على أرض الواقع بمساعدة الشركة الراعية للحدث والتى ستتبنى بعض المشاريع الفائزة وتطبقها على أرض الواقع وستمنح الدورات التدريبة لطلاب مشاريع أخرى .

وأوضحت صفاء جمال مسئول فريق"عافر" أن فكرة هذا اليوم أتت من تساؤلات الطلاب عن أهمية مشاريع تخرجهم والطاقة الإبداعية التى يملكها الطلاب ، بالرغم من الظروف التى تمر بها البلاد ، وهدفنا أن نطبق هذه المشاريع ليحل أزمات حقيقية موجودة فى المجتمع ، والنهوض بالبلاد .

وفى نهاية الحفل تم الأعلان عن الأربعة مشاريع الفائزة من أقسام الكلية وهي:

> مشروع ((Smart Distributed والذى تقوم فكرته على عمل عدادات لفصل التيار الكهربى بشكل جزئى عن الوحدات السكنية على حسب أولويات استخدام التيار الكهربى بدلاً من فصل الاحمال كلها عن الوحدات السكنية و عمل حماية لخط نقل كهرباء ، لتلاشى الأخطاء التى قد تدمر الشبكة من قسم الكهرباء.

و مشروع ( ( smsmوالذى تقوم فكرته على صنع جهاز لمرضى الشلل الجزئى (من الرقبه الى الأسفل) وجعله يتحرك حتى ولو على عكاز وترك الكرسى المتحرك من القسم الطبى.

> ومشروع Micro) ) والذى تقوم فكرته على علاج خلايا جسم الإنسان من اى مرض داخل خلاياه مثل مرض السرطان و غيرها من الأمراض من قسم ميكانيكا.

ومشروع ( Green Battery ) والذى تقوم فكرته على هو استخدام الحرارة الناتجة من اللاب توب فى إعادة شحن البطارية مرة أخرى من قسم الاتصالات.