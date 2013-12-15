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رئيس الرجاء: عاقبنا مدرب مونتيري على تصريحاته

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رئيس الرجاء: عاقبنا مدرب مونتيري على تصريحاته رئيس الرجاء: عاقبنا مدرب مونتيري على تصريحاته

قال محمد بودريقه رئيس الرجاء البيضاوي المغربي أن فريقه استفاد من تصريحات سابقة لخوسيه جوادالوبي كروز المدير الفني لمونتيري قلل فيها من قوة المباراة بينهما.

وتأهل الرجاء لنصف نهائي مونديال الأندية عقب الفوز على مونتيري بطل الكونكاكاف 2-1 يوم السبت.

وقال بودريقه في تصريحات إذاعية: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني الذين شرفوا الكرة المغربية، وحققوا الإنجاز".

وتابع "اللاعبون سمعوا تصريحات لمدرب مونتيري قال فيها أنه سيفوز على الرجاء 3-0، فدخلوا المباراة بمعنويات مرتفعة وردوا عليه".

ويلعب الرجاء مع أتليتكو مينيرو بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي، فيما سيلعب مونتيري أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

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