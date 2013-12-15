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وزير الاستثمار يبحث مع السفير الصيني تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين

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وزير الاستثمار يبحث مع السفير الصيني تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزير الاستثمار يبحث مع السفير الصيني تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين

كتب : محمود الجمل منذ 26 دقيقة

استقبل أسامة صالح وزير الاستثمار، سونج أيقوه سفير جمهورية الصين بالقاهرة، لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والمجالات الجديدة التى يمكن الدخول فيها الفترة المقبلة، والدفع بها نحو مضاعفة حجم الاستثمارات الصينية بمصر.

كما ناقش صالح مع "أيقوه" موقف الاستثمارات الصينية فى ، فى ظل تأكيد الجانبين حرص بلديهما المشترك على تعزيز الاستثمارات الصينية فى مصر بما يخدم المصالح المتبادلة.

وأشار صالح خلال اللقاء إلى حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، والتنسيق الكامل مع الجانب الصينى لزيادة فرص الاستثمار المتاحة للشركات الصينية الكبرى، بما يساعدها على التوسع بنشاطها فى السوق المصرية.

من جانبه، أكد السفير الصينى لدى القاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مصر، من خلال العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الصينية بمصر، مشددا على دعم بلاده الكامل للحكومة المصرية فى جهودها نحو القيام بدورها فى إعادة أجواء الأمن والاستقرار ومعالجة كافة التحديات التى تواجهها البلاد، وفى مقدمتها التحديات الاقتصادية.

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