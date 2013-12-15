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قسنطينى يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام مع إبقائها فى حالات محددة بالجزائر

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قسنطينى يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام مع إبقائها فى حالات محددة بالجزائر قسنطينى يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام مع إبقائها فى حالات محددة بالجزائر

دعا فاروق قسنطينى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، اليوم الأحد إلى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام بالجزائر مع إبقائها فى حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال.

وقال فاروق قسنطينى فى كلمة ألقاها خلال ندوة أقيمت فى الجزائر العاصمة حول عقوبة الإعدام، إن الجزائر لم تطبق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 لكن المحاكم لاتزال تنطق بهذا الحكم، مؤكدا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تقترح إلغاء العقوبة بالجزائر مع إبقائها فى حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال.

وأشار قسنطينى إلى أن التشريع الجزائرى ينص على تطبيق عقوبة الإعدام فى 18 حالة ..موضحا أن اللجنة التى يرأسها تقترح عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام كالسجن المؤبد ، وكشف أن المحاكم الجنائية للمجالس القضائية المنتشرة عبر الجزائر تصدر سنويا مابين 140 و150 حكما بالإعدام دون تطبيقها.
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