أخبار عاجلة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأردن تؤخر بدء الدوام الرسمى غدًا ثلاث ساعات بسبب الطقس

Google+ Print
الأردن تؤخر بدء الدوام الرسمى غدًا ثلاث ساعات بسبب الطقس الأردن تؤخر بدء الدوام الرسمى غدًا ثلاث ساعات بسبب الطقس

قررت الأردنية، مساء اليوم الأحد، تأخير بدء الدوام الرسمى فى جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس، غدًا الاثنين، ثلاث ساعات بسبب الثلوج التى تغطى المملكة.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن "رئيس الوزراء عبد الله النسور قرر تأخير بداية الدوام الرسمى ليوم غدًا الاثنين إلى الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت جرينتش، وذلك لجميع الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، بما فى ذلك الجامعات والمدارس العامة والخاصة، وذلك بسبب حالة الانجماد المتوقع صباح غدًا "الاثنين".

من جانبه، فوض وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات مديرى التربية والتعليم فى عموم محافظات المملكة "لاتخاذ القرار المناسب بشأن دوام الطلبة والمعلمين ليوم غدًا الاثنين فى المدارس، وذلك تبعًا للحالة الجوية السائدة ومراعاة النشرة الجوية، وحالة الانجماد على الطرق".

وأعلنت العديد من الجامعات الأردنية وقف العمل غدًا الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت مديرية الدفاع المدنى فى بيان الأحد، إن كوادرها "أنقذت طيلة المنخفض الجوى، 3048 شخصًا علقوا نتيجة انزلاق مركباتهم وجنوحها عن الطرق الرئيسة والفرعية، ونقلهم إلى أماكن ومناطق آمنة" فى عموم محافظات المملكة.

وتسبب تساقط الثلوج الغزير والجليد الناتج عن انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ليل الجمعة السبت إلى إغلاق معظم الطرق فى الأردن ما شل الحركة عليها، وتسبب فى إلغاء وتأجيل رحلات جوية.

ويشهد الأردن منذ الخميس عاصفة ثلجية أدت إلى إغلاق معظم طرق المملكة، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر فى بعض المناطق.

وكانت السلطات قررت تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية والبنوك والمدارس والجامعات الخميس والأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية والتساقط الكثيف للثلوج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج