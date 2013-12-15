الأردن تؤخر بدء الدوام الرسمى غدًا ثلاث ساعات بسبب الطقس

قررت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الأحد، تأخير بدء الدوام الرسمى فى جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس، غدًا الاثنين، ثلاث ساعات بسبب الثلوج التى تغطى المملكة.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن "رئيس الوزراء عبد الله النسور قرر تأخير بداية الدوام الرسمى ليوم غدًا الاثنين إلى الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت جرينتش، وذلك لجميع الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، بما فى ذلك الجامعات والمدارس العامة والخاصة، وذلك بسبب حالة الانجماد المتوقع صباح غدًا "الاثنين".

من جانبه، فوض وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات مديرى التربية والتعليم فى عموم محافظات المملكة "لاتخاذ القرار المناسب بشأن دوام الطلبة والمعلمين ليوم غدًا الاثنين فى المدارس، وذلك تبعًا للحالة الجوية السائدة ومراعاة النشرة الجوية، وحالة الانجماد على الطرق".

وأعلنت العديد من الجامعات الأردنية وقف العمل غدًا الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت مديرية الدفاع المدنى فى بيان الأحد، إن كوادرها "أنقذت طيلة المنخفض الجوى، 3048 شخصًا علقوا نتيجة انزلاق مركباتهم وجنوحها عن الطرق الرئيسة والفرعية، ونقلهم إلى أماكن ومناطق آمنة" فى عموم محافظات المملكة.

وتسبب تساقط الثلوج الغزير والجليد الناتج عن انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ليل الجمعة السبت إلى إغلاق معظم الطرق فى الأردن ما شل الحركة عليها، وتسبب فى إلغاء وتأجيل رحلات جوية.

ويشهد الأردن منذ الخميس عاصفة ثلجية أدت إلى إغلاق معظم طرق المملكة، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر فى بعض المناطق.

وكانت السلطات قررت تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية والبنوك والمدارس والجامعات الخميس والأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية والتساقط الكثيف للثلوج.