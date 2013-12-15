محافظ السويس يبحث استعدادات إجراء الاستفتاء على الدستورالجديد

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس اليوم الأحد اجتماعا موسعا لبحث استعدادات المحافظة لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبل.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم في إعداد وتجهيز اللجان والمقار التي سيجري بها الاستفتاء .. مشددا على مديري المدارس التي بها لجان انتخابية باتخاذ كافة الإجراءات لتجهيز المدارس من أعمال نظافة وتوفير الإنارة اللازمة.

> ووجه رؤساء الأحياء بضرورة توفير الإنارة اللازمة خارج المدارس حتى يشعر المواطنون بالأمان والمحافظة على سير العملية الانتخابية، فضلا عن توفير غرفة إدارية كمكان للمبيت والراحة لقوات الأمن المنوط بها تأمين المقار وتوفير عدد كاف من عربيات الإسعاف حول مقرات الاستفتاء، مع وضع الصناديق في غرف مغلقة بأبواب حديد لتأمينها.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين عن عملية الاستفتاء ضرورة بذل كل الجهود من أجل إنجاح عملية الاستفتاء وتأمينها لتبدأ مصر مرحلة جديدة في طريق الديمقراطية.

وقال منير كامل، مدير المتابعة الميدانية في تصريحاته إن هناك 68 مقرا للاستفتاء منهم 65 مدرسة ومعهدان أزهريان ومركز شباب واحد ويبلغ عدد اللجان الفرعية 390 لجنة .. مؤكدا أنه تم انتداب قاض اواثنين لكل لجنة حسب عدد الصناديق بها.

وأشار إلى أن عدد القضاة المشاركين في الاستفتاء بالمحافظة يبلغ 195 قاضيا .. مؤكدا وجود 5 لجان فرز فرعية في الاحياء الخمسة ،ولجنة فرز رئيسية في الصالة المغطاة بنادي النصر للبترول.

ا.ش.ا