نائب قطرى يصل "دارفور" لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام

وصل إلى مدينة "الفاشر"عاصمة ولاية شمال دارفور، اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء القطرى "الوسيط لسلام دارفور" أحمد بن عبد الله آل محمود، الذى ترأس بلاده الآلية الدولية، لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

وقال آل محمود، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، إن زيارته للسودان تأتى بغرض ترؤس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة المزمع عقده غدًا الاثنين، والتى تضم إلى جانب قطر العديد من الأطراف الدولية، مشيرًا إلى أن الاجتماع هو الأول للجنة بعد انعقاد "مؤتمر المانحين" بالدوحة، فى شهر إبريل الماضى.

وأشار إلى أنه يهدف من خلال الزيارة كذلك للاستماع إلى اللجنة التى ستدير "الحوار الدارفورى" الداخلى ووضع خارطة طريق لهذا الحوار، وذلك تنفيذًا لوثيقة الدوحة التى نصت على ضرورة تنظيم حوار دارفورى داخلى، يهدف لرتق النسيج الاجتماعى وفهم الاتفاقية، وجدد فى هذا الصدد دعوته للحركات الغير موقعة على الاتفاقية إلى الانضمام لقافلة السلام وفق الوثيقة التى أيدها المجتمع الدولى، كما دعا أهل دارفور إلى ضرورة تحريك العملية السلمية إلى الأمام.

وأوضح آل محمود، بأنه سيبحث مع الوسيط المشترك محمد بن شمباس نتائج ورشة العمل ولقاءاته مع قادة الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام، والتى عقدت بأديس أبابا الأسبوع الماضى.