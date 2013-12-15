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وفاة طفل سوري حرقا في مخيم للاجئين جنوب لبنان

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وفاة طفل سوري حرقا في مخيم للاجئين جنوب لبنان وفاة طفل سوري حرقا في مخيم للاجئين جنوب لبنان

كتب : أ ف ب الأحد 15-12-2013 15:41

توفي طفل سوري، اليوم، جراء حريق اندلع في الخيمة التي يقيم فيها مع عائلته قرب مدينة صور في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن "الطفل محمود العرفان البالغ من العمر عاما ونصف عام، توفي احتراقا بعد اندلاع النيران في الخيمة التي تقيم فيها عائلته ضمن مخيم عشوائي للاجئين السوريين على الطريق بين بلدتي رأس العين والناقورة"، جنوب مدينة صور الساحلية.

وأوضح المصدر أن الطفل "كان وحيدا في الخيمة لحظة اندلاع النيران نظرا لكون ذويه يعملون في الزراعة"، مشيرا إلى أن الحريق الذي اندلع الساعة 11,30 قبل الظهر (9,30 ت غ) "ناتج عن ترك مدفئة تعمل على المازوت مشتعلة داخل الخيمة".

وأفاد أن شابين سوريين "أصيبا بجروح لدى محاولتهما إخماد النيران في الخيمة وإنقاذ الطفل، ونقلا إلى المستشفى للمعالجة"، وأن الحريق "أخمد قبل تمدده إلى الخيم المجاورة".

ويستضيف لبنان أكثر من 845 ألف لاجىء سوري هربوا من النزاع المستمر في بلادهم منذ 33 شهرا. ويقيم بعض هؤلاء لدى عائلات مضيفة، إلا أن الآلاف منهم يقيمون في مخيمات عشوائية غالبا ما تقام على أراض زراعية.

وحال الانقسام السياسي في لبنان حول النزاع السوري دون اتخاذ قرارا بإقامة مخيمات رسمية لاستضافة اللاجئين السوريين، على غرار تلك المقامة في الأردن وتركيا.

وتشهد دول المنطقة منذ أيام موجة برد قارس ناتجة عن عاصفة جوية ضربتها منذ منتصف هذا الأسبوع، وتسببت بتساقط الأمطار والثلوج وتدني درجات الحرارة على نطاق واسع لا سيما في لبنان وسوريا والأردن.

كان الائتلاف السوري المعارض أفاد بمقتل طفلين في سوريا الخميس جراء البرد.

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