المتحدث العسكري: قوات الجيش الثاني قضت على أحد "التكفيريين" في العريش

كتب : محمد أبوضيف منذ 35 دقيقة

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن عناصر خاصة من الجيش الثاني الميداني تمكنت اليوم من القضاء على المدعو نصار صباح رباع صالح الشهير بـ"أبو ربيعة"، أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بمنطقة العبور في مدينة العريش، والذي شارك في العديد من الهجمات الإرهابية، التي استهدفت الجيش والشرطة بشمال سيناء.

وأشار المتحدث، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إلى ضبط عناصر الجيش 40 فردًا من المشتبه في انتمائهم للعناصر الإجرامية والتكفيرية، هذا إلى جانب حرق وتدمير عدد 22 عشة تستخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، و4 موتوسيكل و3 عربات، بدون لوحات معدنية أو أوراق.