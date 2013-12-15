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خالد يوسف: كلمة منصور في الاحتفال بإعلان موعد الاستفتاء كانت "موفقة"

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خالد يوسف: كلمة منصور في الاحتفال بإعلان موعد الاستفتاء كانت "موفقة" خالد يوسف: كلمة منصور في الاحتفال بإعلان موعد الاستفتاء كانت "موفقة"

كتب : فاطمة النشابي الأحد 15-12-2013 10:56

قال المخرج خالد يوسف، عضو لجنة الخمسين، إن الاجتماع مع الرئيس عدلي منصور، والكلمة التي ألقاها في الاحتفال الذي أقيم للإعلان عن موعد الاستفتاء، كانت موفقة إلى حد كبير، حيث إنه راعى حقوق جماعة مجرمة، على حد قوله، ترفع السلاح على الشعب بما يؤكد روح التسامح والروح الطيبة للرئيس والشخصية المصرية الأصيلة.

وأضاف "يوسف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "سي بي سي" في برنامج "هنا العاصمة"، أن الرئيس أدلى بشهادة عظيمة في حق لجنة الخمسين التي قال إنها أصدرت دستورًا يفخر به كل مصري.

وناشد عضو لجنة الخمسين، الإعلام، تخصيص وقت يومي يتم من خلاله شرح الدستور وتفاصيله، محذرًا من انتشار نسخ من الدستور مزورة يكون ضمن موادها إما إضافة أو حذف بما يغير المعنى.

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