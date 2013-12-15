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الخرباوي والقوصي ضيفا "مصر كل اليوم" على "المحور 2"

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الخرباوي والقوصي ضيفا "مصر كل اليوم" على "المحور 2" الخرباوي والقوصي ضيفا "مصر كل اليوم" على "المحور 2"

كتب : فاطمة النشابي الأحد 15-12-2013 11:05

يستضيف الكاتب الصحفي، نصر القفاص، في برنامجه " كل يوم"، على قناة المحور 2، الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، حيث يكشف مخطط الجماعة ضد خارطة الطريق ومشروع الدستور.

كما يستضيف البرنامج في فقرته الثانية الداعية أسامة القوصي الذي يكشف أسرار الجهاديين وبعض السلفيين والإخوان ويجيب عن سؤال من المسؤول عن عمليات الإرهاب والعنف التي تشهدها مصر.

برنامج "مصر كل يوم" يذاع يوميا على قناة المحور 2، الساعة العاشرة مساء، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

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