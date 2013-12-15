"الرباط": علاج مصابي الثورة على نفقة الدولة بالخارج بتكلفة 12 ألف يورو

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

أعلنت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، عن مساهمة الوزارة في علاج مصابي الثورة بالخارج بتكلفة حتى 12 ألف يورو، وقالت إنه بالنسبة للمبالغ الأكثر من هذا لا بد من قرار لرئيس الوزراء، مؤكدة أن العلاج على نفقة الدولة حق لكل مواطن سواء أكان من مصابي الثورة أو مريض عادي.

وأشارت الوزيرة، في تصريح لها ببرنامج الصورة الكاملة على قناة "أون تي في" مع الإعلامية ليليان داوود، إلى وجود بروتوكولات تعاون بين الوزارة وصندوق رعاية مصابي الثورة لتوفير الخدمات العلاجية لهم، حيث تكون التكلفة الأساسية للعلاج بالخارج على نفقة الدولة، طبقاً للحد المسموح به وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، فيما يتم استكمال باقي نفقات العلاج من خلال الصندوق.

وفي السياق ذاته، أضافت الرباط - بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة مساء اليوم - إنه يتم التعرف على مصابي الثورة من خلال خطابات إخطار موجهة من صندوق رعاية المصابين إلى المجالس الطبية المتخصصة لاستصدار القرار على نفقة الدولة، لافتة إلى المصابين غير المسجلين في الصندوق يتم إكمال علاجهم كالمرضى العاديين على نفقة الدولة من خلال التأمين الصحي أو المجالس الطبية المتخصصة.

وقالت الوزيرة، إن آلية استصدار القرارات للعلاج على نفقة الدولة وخطواتها موجودة في موقع وزارة الصحة، وكذلك متاحة بجميع مستشفيات وزارة الصحة.