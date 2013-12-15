إلزام شركة إنتاج إعلامى بدفع 600 ألف دولار لرجل أعمال

قضت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، بإلزام شركة إنتاج إعلامى بدفع 600 ألف دولار أمريكى لرجل أعمال، لإخلالها ببنود عقد إنتاج فيلم سينمائى، بعد قيام المدعى بدفع المبلغ كقيمة إنتاج الفيلم و20 ألف جنيه تعويضا أدبيا.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ذكرى، وعضوية المستشارين أكثم عبد الوارث وبهاء رياض، وأمانة سر إبرام عجايبى حنا، وكان رجل الأعمال عبد الله. م قد أبرم عقد اتفاق مع الشركة لإنتاج فيلم مشترك عن طريق المشاركة فى المصاريف والأرباح، على أن يكون لكل منهما 50% باعتبارهما المالكين للفيلم.