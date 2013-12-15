مصدر بالعدل: تأخر إعلان مسابقة التعيين بقطاع الخبراء سببه أبناء العاملين

قال مصدر قضائى، إن سبب تأخر وزارة العدل فى الإعلان عن التعيينات الجديدة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، التى كان من المقرر الإعلان عنها خلال الشهر الماضى ، هو مراجعة ورفض العاملين بالوزارة للشروط التى وضعتها الوزارة لقبول الموظفين الجدد.

وأكد المصدر للـ"اليوم السابع"، أن الوزارة كانت ستعلن عن حاجتها لدرجات وظيفية بمصلحة الخبراء بالوزارة، شريطة حصولهم على مؤهلات عليا بتقدير "جيد" ، وهو ما أثار العاملين بقطاع الخبراء الذين يحرصون على اختيار أبنائهم من الحاصلين على تقدير "مقبول".

وأضاف المصدر، أن الوزارة ستعلن خلال الأسبوع القادم فى جريدتين يوميتين حكوميتين عن حاجتها إلى إداريين وخبراء وموظفى أعمال مكتبية وباحثين قانونيين ووظائف تنمية إدارية، لسد العجز بالقطاع.

وأشار المصدر، بأنه سيتم الإعلان أيضًا عن كل الشروط فى قانون العاملين لإتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم، مضيفًا أن من أهم الشروط التى يجب توافرها فى المتقدم لشغل الوظيفة ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.