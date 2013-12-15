"اليوم السابع" ينشر المسودة الأولية لكادر الدعاة المرسلة لـ"المالية"

حصل "اليوم السابع" على المسودة الأولية التى أرسلها وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إلى وزير المالية الدكتور أحمد جلال، بعد وضع ملامحها من قبل لجنة شكلها وترأسها الوزير برواتب الدعاة والتى تبدأ من 1800 جنيه لأئمة الدرجة الثالثة، نظرًا لدور الأئمة فى الدعوة الإسلامية ونشر السماحة ووسطية الإسلام، وتضمنت أنه نظرًا لتغير البرامج الدعوية بما يخدم قضايا الوطن والمجتمع مثل خطورة التكفير والفتوى بدون علم على الفرد والمجتمع، ودور المرأة فى المشاركة الوطنية، وحرمة التلاعب بأقوات الناس وحاجاتهم الأساسية، جاءت فى مبررات وزارة الأوقاف، إدراكًا للظروف الحرجة التى تمر بها البلاد اقتصاديًا، وأن الأئمة لا يليق بهم اللجوء إلى أساليب قد يلجأ إليها غيرهم فإن من واجبنا المبادرة بإكرامهم ولو بالحد الأدنى للحياة الكريمة كمرحلة أولى لحين تخطى أوضاع البلاد الاقتصادية.

ورشح جمعة لجنة دراسة أى طلب واستكمال الإجراءات وأسماء أعضاء اللجنة هم: زينب صالح وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية وعبد الحكيم بهجت، مدير عام الشئون الإدارية، والشيخ أحمد تركى مدير إدارة المساجد الكبرى، والشيخ عبد الغنى رمضان على هندى مستشار بلجنة الشئون الدينية والاجتماعية بمجلس الشعب.

وتضمنت حسب نسخة الكادر الأولية التى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منها راتب 2000 لإمام الدرجة الثانية و2200 لإمام الدرجة الأولى و2500 جنيه للإمام الكبير و3000 لمدير عام و3500 لوكيل وزارة مسكن و4000 لرئيس قطاع مسكن.