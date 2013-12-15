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هل هناك علاقة بين التبول اللاإرادى والعادة السرية؟

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هل هناك علاقة بين التبول اللاإرادى والعادة السرية؟ هل هناك علاقة بين التبول اللاإرادى والعادة السرية؟

التبول اللاإرادى من المشكلات التى تواجه الإنسان بوجه خاص، وتسبب له الأزمات النفسية، أرسلت قارئة تقول، أنا آنسة عمرى 29 عاما، أعانى منذ الطفولة من التبول اللاإرادى، وأريد معرفة العلاج، وهل هناك علاقة بين التبول اللاإرادى والعادة السرية؟.

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمد الشوبكى، أخصائى الطب النفسى، قائلا إن التبول اللاإرادى هو عدم القدرة على التحكم فى عملية التبول، وتختلف هذه الإصابة بناء على العمر، فهناك الأطفال وحتى سن المراهقة ويدعى بالتبول اللاإرادى، أما بالنسبة لما هم فوق سن المراهقة والسيدات فهم يعانون مما يعرف باسم "السلس البولى".

وأضاف "الشوبكى"، هناك عدة أسباب للتبول اللاإرادى، منها ما هو عضوى، مثل وجود اضطرابات أو التهابات بالمثانة، أو عنق الرحم، أو بسبب الإصابة بأمراض أخرى كالصرع، مشيرا إلى أن التبول اللاإرادى قد تكون له أسباب نفسية كثيرة كالقلق، والتوتر، والضغوط النفسية.

وأوضح "الشوبكى" أن العادة السرية لها علاقة بالتبول اللاإرادى، حيث إن ممارسة العادة السرية لفترات طويلة تسبب التهابات المسالك البولية، وارتفاع السكر، بالإضافة إلى أنها تضعف جسم الإنسان، وينصح القارئة بضرورة استشارة طبيب نساء وتوليد لتوضيح سبب الإصابة، ومن ثم وضع خطة العلاج السليم.

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مصر 365