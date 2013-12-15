"التوحد وفرط الحركة والاكتئاب" حالات نفسية قد يعانى منها طفلك

لا يوجد نماذج ثابتة لشخصيات البشر، وسلوكياتهم فلكل منا شخصيته المنفردة، ولكل منا وسيلته فى التعبير، طفلك أيضا على الرغم من صغر سنه يمتلك طريقته الخاصة، فليس بالضرورة أن يكون نموذجا مطابقا للأطفال الآخرين، ولكن ما هى حدود الاختلاف المقبولة؟، وما هى السلوكيات التى تشير إلى وجود مرض أو مشكلة نفسية، يعانى منها طفلك، وكيف تميزها؟

الدكتورة هالة حماد، استشارى طب نفس الأطفال والمراهقين، توضح أهم العلامات التى تشير إلى وجود مشكلة نفسية لأطفالنا وتقول:

يصاب الأطفال بالعديد من الأمراض النفسية، والتى ربما لا يدركها الأهل مبكرا، نظرا لضعف المعلومات المتداولة عن هذا الشأن، ولعل من أهم وأشهر ثلاثة أمراض يواجهها أطفالنا هى: التوحد، فرط الحركة، الاكتئاب.

وعن علامات كل منها تقول هالة:

علامات التوحد:

> تظهر علامات التوحد على الطفل فى مرحلة مبكرة ربما تبدأ من شهور عمره الأولى وأهمها:

> - عدم قدرة الطفل على التواصل العينى مع الآخرين، فلا يمكنه النظر إلى وجه أمه مثلا بشكل مباشر، وغالبا ما يكون اتجاه نظرات عينه إلى الفراغ فهو دائما ما يعيش فى عالمه الخاص المحاط بجدار يعزله عن العالم الخارجى.

> - طريقة لعبه تختلف كثيرا عن من هم بسنه، فنلاحظ اهتمامه بتحريك اللعب والأشياء بشكل دائرى، أو متكرر ولفترة طويلة دون ملل.

> - يتعلق بأشياء معينة كلعبة أو قطعة ملابس ولا يتخلى عنها بسهولة.

> - يعانى ضعفا فى المهارات اللغوية والاجتماعية.

> وفى حالة ظهور بعض من تلك العلامات يجب التوجه إلى الطبيب النفسى لبدء العلاج مبكرا.

فرط الحركة.

> فى العديد من الحالات يصعب على الأهل التمييز بين ما إذا كان الطفل مريضا بفرط الحركة، أم أنه طفل طبيعى يتحرك بنشاط زائد.

والفيصل فى تلك النقطة غالبا ما يبدأ اكتشافها مع بداية التحاق الطفل بالمدرسة وهى ضعف التركيز، ففى حالة تأثير الحركة الزائدة للطفل على قدرته للاستماع إلى من يحدثه أو تلقى الأوامر أو ضعف التحصيل الدراسى ففى تلك الحالة تشير سلوكيات الطفل إلى أنه يعانى من تلك الحالة السلوكية المعروفة بفرط الحركة.

الاكتئاب:

> ويصاب الأطفال بالاكتئاب فى مرحلة متقدمة من الطفولة، تبدأ من عمر ثمانية أعوام، وأسباب اكتئاب الأطفال كثيرة قد تكون بسبب المشاكل العائلية أو مشاكل يواجهها فى المدرسة.

ومن أهم الأعراض التى تظهر على الطفل فى تلك الحالة :

> الأرق أى قلة واضطراب النوم، الانعزال وعدم التفاعل اجتماعيا على غير المعتاد، مغص معوى بدون أسباب مرضية، القلق.

>