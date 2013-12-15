بدء اجتماعات “تخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط ” بجدة

بدأت في جدة اليوم فعاليات اجتماعات “تخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط ” التي ينظمها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني(ايكاو) بالقاهرة وتستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني , وتستمر خمسة أيام.

وأشاد نائب الرئيس لخدمات الملاحة الجوية المهندس محمد بن أحمد السالمي خلال افتتاحه لفعاليات الاجتماع بالدور الفعال للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني في القاهرة في عقد مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى تطوير الملاحة في الإقليم، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف لتهيئة أجواء من التعاون المشترك في القضايا والتحديات المستقبلية التي تواجه الإقليم وفي مقدمتها أمن وسلامة الطيران والبيئة لدول إقليم الشرق الأوسط مع العمل المستمر والمتواصل على تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء.

وأكد السالمي أن تطوير أنظمة الملاحة الجوية في المنطقة يجب أن يتم من خلال عمل مشترك بين الأقاليم المجاورة والعمل على الالتزام بقوانين المنظمة الدولية للطيران المدني وخطة الملاحة الجوية العالمية.

و يشارك في الاجتماع 22 دولة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المتخصصة ويتم خلاله مناقشة أوراق العمل التي تعني بتطوير قطاع الملاحة الجوية في منطقة إقليم الشرق الأوسط والاستفادة من التقنيات المتطورة وتسخيرها لخدمة قطاع الطيران المدني في المنطقة.

ا.ش.ا