حجز استئناف ورثة المخرج حلمى رفلة لـ21 يناير للنطق بالحكم

قررت الدائرة الثالثة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد إبراهيم، وأمانة سر هشام محمد، حجز الاستئناف المقدم من ورثة المخرج الراحل حلمى رفلة، على الحكم القاضى برفض دعوى إلزام شركة الصوت والضوء، برد 7 أفلام لورثة المخرج لجلسة 21 يناير للنطق بالحكم .

كانت نادية ابنة المخرج قد أقامت دعوى ضد شركة الصوت والضوء، لاستغلالها 7 أفلام من إنتاج وإخراج المخرج الراحل بدون وجه حق، وعدم وجود أى تعاقد بين المخرج والشركة

وأضافت الدعوى أنه تم وضع نسخة من الأفلام فى شركة السينما كأرشيف للتاريخ، وقامت شركة الصوت باستغلالها بدون وجه حق أيضا