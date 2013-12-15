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8 حركات بنقابة المهندسين تدعو لإسقاط المجلس الحالي لإنتمائه للإخوان

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8 حركات بنقابة المهندسين تدعو لإسقاط المجلس الحالي لإنتمائه للإخوان 8 حركات بنقابة المهندسين تدعو لإسقاط المجلس الحالي لإنتمائه للإخوان

تعتزم الحركات الثورية داخل نقابة المهندسين المصرية تنظيم عدد من المؤتمرات خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لحشد الجميع ضد مجلس النقابة ورئيسه ماجد خلوصى .

وأكد المهندس عمر عرجون من تيار المستقلون أن الجهات داخل النقابة توحدت جميعًا لإسقاط النظام الإخوانى الذى لازال قائمًا بالنقابة وهى حركات تيار الاستقلال و تمرد المهندسين ومهندسون من أجل والمستقلون .

وأوضح أن الإخوان سيطروا على مقاعد المجلس الأعلى للنقابة بنسبة بلغت 53 عضوًا من أصل 61 عضو إلى جانب أنهم يسيطرون على نحو 270 مقعدًا من أصل 450 مقعدًا لمجلس النقابة على مستوى الجمهورية .

وقال ” نتكاتف حاليًا من أجل إسقاط النقيب والمجلس الأعلى للنقابة لسيطرة الإخوان عليه منذ عامين بعد النقابات الفرعية والتى يصل عددها إلى 23 نقابة فرعية حيث أن البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح والأقصر لا توجد بها نقابات فرعية “.

وكشف عن تنظيم الجبهة لمؤتمرين الأسبوع الجارى أحدهما بشركة حسن علام للمقاولات الأربعاء المقبل والأخر بمقر شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح الأحد المقبل.

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