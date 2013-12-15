أبو تريكة باق مع الأهلي في المغرب

يواصل محمد أبو تريكة بقائه مع بعثة الأهلي المتواجدة في المغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي ينهيها الفريق الأحمر يوم الأربعاء المقبل.

وكان أبو تريكة قد طالب الجهاز الفني بالعودة إلى القاهرة عقب تعرضه لإصابة أمام جوانزو الصيني في المباراة التي خسرها بطل إفريقيا بهدفين دون رد بمزق في العضلة الخلفية يغيب على إثره ستة أسابيع.

الإصابة معناها إن أبو تريكة أنهى مسيرته الكروية، إذ كان اللاعب المتميز صاحب الـ35 عاما قد قرر الاعتزال فور نهاية مشواره بكأس العالم للأندية.

ويصطدم المارد الأحمر بمونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.