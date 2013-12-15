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جوزيه: الأهلي دفع ثمن توقف النشاط في مصر

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جوزيه: الأهلي دفع ثمن توقف النشاط في مصر جوزيه: الأهلي دفع ثمن توقف النشاط في مصر

يرى البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق لفريق الأهلي، أن المارد الأحمر دفع ثمن توقف النشاط في أمام جوانزو في كأس العالم للأندية.

وقال جوزيه في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي الأحمر "الهزيمة أمام جوانزو منطقية، وما فعله الأهلي في أخر عامين هو الأمر الاستثنائي."

ونجح المارد الأحمر في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2012 و2013 والمشاركة في مونديال الأندية رغم توقف النشاط في مصر.

وأضاف جوزيه "الأهلي دفع أمام بطل أسيا ثمن توقف النشاط."

وخسر الأهلي بهدفين دون رد أمام بطل الصين، لينافس مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل على المركز الخامس.

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