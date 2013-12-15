«الأرصاد»: لا صحة لتكرار موجة الطقس السيئ الأربعاء المقبل

نفت الهيئة العامة للأرصاد والملاحة الجوية ما تردد عن تكرار موجة البرد الشديدة التي مرت بها البلاد على مدار الأيام الماضية، الأربعاء المقبل، مؤكدة أنه بدءًا من الأربعاء ستشهد البلاد موجة باردة أقل بكثير من الموجة السابقة.وتوقعت الهيئة استمرار التحسن التدريجي لأحوال الطقس، على مدار الأيام القادمة وحتى الأربعاء المقبل، لتواصل درجات الحرارة ارتفاعها الطفيف لتتراوح ما بين 16 -17 درجة مئوية، وتنحسر فرص سقوط الأمطار.وقال وحيد سعودي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد، إن سرعة الرياح ستهدأ على جميع أنحاء الجمهورية، فيما عدا منطقة خليج السويس، وتنحسر فرص سقوط الأمطار، على السواحل الشمالية، ولا توجد فرصة لسقوط الأمطار على القاهرة وباقي الجمهورية.وحذر «سعودي» من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، وأيضًا من الانخداع بالتحسن التدريجي في درجات الحرارة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الملابس الثقيلة وتوخي الحذر، خاصة في الساعات الأخيرة من الليل والأولى من النهار.ولفت إلى أن هناك موجة باردة بالفعل ستتعرض لها البلاد بدءًا من الأربعاء المقبل، لكنها أقل بكثير من الموجة السابقة، وتتعرض فيها البلاد لأمطار خفيفة على شمال الجمهورية وبعض مناطق الوجه البحري، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة، الإثنين وحتى الأربعاء ما بين 16 و17 في القاهرة، و15و16 على السواحل الشمالية، و16و18 في شمال الصعيد، و18و21 على توشكى وأقصى الصعيد.يُذكَر أن البلاد قد تعرضت، الأسبوع الماضي وحتى، السبت، إلى موجة شديدة البرودة قادمة من روسيا ودول شرق آسيا، لتسجل هيئة الأرصاد أقل معدل لدرجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة الصغرى في القاهرة إلى 6 والعظمى 11.

شبكةعيونالإخبارية

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