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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعالم

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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعالم ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعالم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تحسنًا نسبيًا مؤقتًا في الأحوال الجوية اليوم الأحد، إذ تقل كميات السحب، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل البحر الأحمر، وجنوبا عند حلايب وشلاتين.

ويظل الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، ويتكون الصقيع على وسط سيناء والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون «معتدل إلى مضطرب»، وارتفاع الموج في البحر المتوسط من متر إلى مترين والبحر الأحمر من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح فيهما شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :-

الصغرى العظمى
القاهرة 9 14
الإسكندرية 11 16
مطروح 13 16
بورسعيد 8 15
دمياط 7 15
بلطيم 8 15
الإسماعيلية 6 15
السويس 6 15
العريش 7 13
نخل 3 11
طابا 3 12
الطور 11 16
مرسي علم 11 18
الغردقة 11 18
شرم الشيخ 12 20
رفح 6 13
كاترين 0 5
سيوه 8 20
المنيا 8 16
الفيوم 9 16
رأس سدر 10 15
أبوسمبل 8 18
وسط الدلتا 8 13
أسيوط 5 16
سوهاج 6 17
الأقصر 7 18
أسوان 8 18
شلاتين 11 21
حلايب 13 18
الوادى الجديد 6 18
قنا 7 17
نويبع 10 18
السلوم 11 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 17 25
المدينة 9 20
الرياض 13 21
المنامة 15 27
أبوظبى 18 28
الدوحة 19 28
الكويت 10 16
دمشق -4 7
بيروت 6 12
عمان -0 5
القدس -1 4
غزة 2 12
بغداد 4 12
مسقط 23 27
صنعاء 11 28
الخرطوم 11 24
طرابلس 07 14
تونس 7 14
الجزائر 13 17
الرباط 7 19
نواكشوط 16 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى
أنقرة - 8 - 2
إسطنبول 2 6
إسلام أباد 6 23
نيودلهى 10 23
جاكرتا 25 33
بكين - 7 4
كوالامبور 24 33
طوكيو 3 9
أثينا 7 15
روما 6 13
باريس 3 10
مدريد 1 14
برلين 0 3
لندن 8 10
مونتريـال - 17 - 8
موسكو - 11 - 4
نيويورك - 6 4
واشنطن - 3 7

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