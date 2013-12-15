أخبار عاجلة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“ايمانويلسون” لاعب أيه سي ميلان واثق من تحقيق نتيجة طيبة أمام روما

Google+ Print
“ايمانويلسون” لاعب أيه سي ميلان واثق من تحقيق نتيجة طيبة أمام روما “ايمانويلسون” لاعب أيه سي ميلان واثق من تحقيق نتيجة طيبة أمام روما

أعرب أوربى ايمانويلسون لاعب خط وسط الميلان عن ثقته فى أن فريقه سوف يحقق نتيجة طيبة أمام روما فى المواجهة المرتقبة بين الناديين والتى ستقام غدا فى استاد سان سيرو.

ورغم أن الروزنيرى تمكن من تحقيق ثلاثة انتصارات فقط فى المباريات التى خاضها على ارضه خلال الموسم الحالي غير أن اللاعب الهولندى ايمانويلسون قال إنه متفائل حيال أن فريقه سوف يتمكن من وضع حد لسجل روما الخالى من الهزائم حتى الآن.

وقال ايمانويلسون – فى تصريحات أدلى بها لقناة الميلان – “إن مبارياتنا أمام روما دائما ما تكون مهمة حيث إن ذئاب العاصمة فريق جيد ولديه الكثير من اللاعبين الموهوبين غير إننى اعتقد اننا قادرون على ان نهزم اى منافس خاصة عندما نلعب على ارضنا”.

يذكر أن الميلان يحتل حاليًا المركز التاسع فى ترتيب فرق الدورى الإيطالى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا