“ايمانويلسون” لاعب أيه سي ميلان واثق من تحقيق نتيجة طيبة أمام روما

أعرب أوربى ايمانويلسون لاعب خط وسط الميلان عن ثقته فى أن فريقه سوف يحقق نتيجة طيبة أمام روما فى المواجهة المرتقبة بين الناديين والتى ستقام غدا فى استاد سان سيرو.

ورغم أن الروزنيرى تمكن من تحقيق ثلاثة انتصارات فقط فى المباريات التى خاضها على ارضه خلال الموسم الحالي غير أن اللاعب الهولندى ايمانويلسون قال إنه متفائل حيال أن فريقه سوف يتمكن من وضع حد لسجل روما الخالى من الهزائم حتى الآن.

وقال ايمانويلسون – فى تصريحات أدلى بها لقناة الميلان – “إن مبارياتنا أمام روما دائما ما تكون مهمة حيث إن ذئاب العاصمة فريق جيد ولديه الكثير من اللاعبين الموهوبين غير إننى اعتقد اننا قادرون على ان نهزم اى منافس خاصة عندما نلعب على ارضنا”.

يذكر أن الميلان يحتل حاليًا المركز التاسع فى ترتيب فرق الدورى الإيطالى.

أ ش أ