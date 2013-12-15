أهالي 3 قرى بالمنوفية يقطعون السكة الحديد اعتراضا على انقطاع الكهرباء

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 10 دقائق

أدى انقطاع التيار الكهربائي، بسبب سوء الأحوال الجوية وتردي حالة محولات وشبكات الكهرباء وسقوط عدد من أسلاك الضغط العالي، إلى تواصل انقطاعات التيار الكهربائي في عدد كبير من قرى ومدن محافظة المنوفية.

وتجمع نحو 70 مواطنًا من أهالي قرية كفر طبلوها، التابعة لمركز تلا، على شريط السكة الحديد بمسافة تبعد 250 مترًا عن المحطة، واعترضوا القطار رقم 549 القادم من "القاهرة- طنطا" طريق منوف، ومنعوه من دخول المحطة لتضررهم من انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام على التوالي، وعلى الفور تم التقابل معهم واحتواء الأمر واستأنف القطار سيره متجاوزًا 45 دقيقة، ونجم عن ذلك تجاوز القطار رقم 544 القادم من "طنطا- القاهرة" لمدة 45 دقيقة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 31 أحوال تلا وجارٍ العرض على النيابة.

وفي سياق متصل، تجمّع نحو 100 مواطن من أهالي قرية كفر طنبدي على طريق "شبين الكوم- طنطا" أمام القرية لتضررهم من انقطاع التيار الكهربائي عن القرية لعدة أيام على التوالي؛ وعلى الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومسؤولين بشركة الكهرباء، وأكدوا أن سبب انقطاع التيار الكهربائي وجود أعطال بأعمدة الضغط العالي نتيجة لسوء الأحوال الجوية في البلاد، ما أدى إلى انقطاع التيار، مؤكدين أنه جارٍ العمل على إصلاح جميع الأعطال وإعادة التيار الكهربائي للقرية، تم تحرير محضر يحمل رقم 6395 إداري مركز شبين الكوم لسنة 2013 وجارٍ العرض على النيابة.

فيما تجمهر العشرات من أهالي قرية بتبس التابعة لمركز شبين الكوم على طريق "شبين الكوم- طنطا" أمام القرية لتضررهم من انقطاع التيار الكهربائي عن القرية لعدة أيام على التوالي، وعلى الفور انتقل إليهم مسؤولون بشركة الكهرباء، وأكدوا انقطاع التيار الكهربائي بسبب وجود أعطال بأعمدة الضغط العالي نتيجة لسوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدين أنه جارٍ العمل على إصلاح جميع الأعطال وإعادة التيار الكهربائي للقرية، وتم تحرير محضر يحمل رقم 6396 إداري مركز شبين الكوم لسنة 2013 وجارٍ العرض على النيابة.