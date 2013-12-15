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الحملة الشعبية لتكليف السيسي رئيسا تتوقف عن جمع التوقيعات وتحشد للتصويت بـ"نعم" على الدستور

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الحملة الشعبية لتكليف السيسي رئيسا تتوقف عن جمع التوقيعات وتحشد للتصويت بـ"نعم" على الدستور الحملة الشعبية لتكليف السيسي رئيسا تتوقف عن جمع التوقيعات وتحشد للتصويت بـ"نعم" على الدستور

كتب : سهاد الخضري الأحد 15-12-2013 15:58

كشف محمود الباز، عضو المكتب السياسي بالحملة المركزية للحملة الشعبية المصرية لتكليف الفريق عبد الفتاح رئيسا لمصر، في تصريح لـ"الوطن، توقف الحملة حاليا عن جمع التوقيعات، والاكتفاء بعقد الندوات للتوعية بالدستور والحشد للتصويت بنعم.

كانت الحملة تمكنت من جمع توقيعات تتجاوز 6 ملايين على مستوى الجمهورية.

وشدد الباز على استمرار الحملة في عملها حتى بعد الانتخابات لعدم اقتصار عملها على دعم السيسي فحسب، حيث قامت بتشكيل ائتلاف خدمي مشكل من 10 لجان، كل منها لها دورها.

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