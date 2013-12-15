أبو عيطة: مصر ستعود إلى ريادة العالم في النقل البحري

كتب : أحمد ماجد منذ 24 دقيقة

قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، إن الدستور الجديد، إن مصر ستعود إلى ريادة العالم في مجال النقل البحري.

وأضاف "أبو عيطة"، خلال مؤتمر "العمالة البحرية التحديات الوطنية والدولية"، الذي عقدته اليوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع جمعية الخدمات الاجتماعية لضباط البحرية التجارية، في الإسكندرية، إن الحكومة تبدأ أولى الخطوات في هذا الشأن، ليعقبها إقرار وإصدار قوانين تحمى حقوق العمال، وتوفر لهم حياة كريمة.

وتابع وزير القوى العاملة أن "مصر بعد إصرار المصريين والعمال على النهوض ببلدهم، ستعود إلى ريادة العالم في مجال النقل البحري، لكنها مازالت في أمس الحاجة إلى قوانين توفر حياة كريمة لجميع العمال، تضمن حقوقهم في كافة قطاعات، من أجل حياة معيشية أفضل".