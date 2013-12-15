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بالصور| وزير الطيران يزور محافظة أسيوط.. ويتفقد مطارها الدولي

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بالصور| وزير الطيران يزور محافظة أسيوط.. ويتفقد مطارها الدولي بالصور| وزير الطيران يزور محافظة أسيوط.. ويتفقد مطارها الدولي

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 9 دقائق

استقبل اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، المهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدني، الذي يقوم بزيارة تفقدية لمطار أسيوط الدولي ضمن الخطة الموضوعة من جانب الوزارة لمتابعة سير العمل بالمطارات المصرية ولقاء العاملين بها للاستماع إلى كل مقترحاتهم فيما يتعلق بأداء أفضل في التشغيل.

وأكد فاضل أن وزارة الطيران تنوي زيادة أسطولها من الطائرات بمقدار 127 طائرة حتى عام 2025، لافتًا إلى أن قطاع الطيران المدني يعد من أهم المحفزات للاقتصاد والاستثمار ويساهم بحوالي 1.2% من الاقتصاد المصري ويوفّر حوالي 197 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن وزارة الطيران تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات ودعم الشحن الجوي وتنمية المناطق المحيطة بالمطارات وتخصيص أراضٍ جديدة للتوسّع في الانشطة التجارية، مضيفًا أن الوزارة تستهدف أيضًا تحديث التشريعات المصرية الخاصة بقطاع الطيران للعمل على تطوير تحديث منظومة العمل به، فضلاً عن تطوير وتحديث أجهزة الملاحة والتدريب المستمر للعاملين في قطاع الطيران وتطوير أنظمة التسويق وإدارة العائد والاستعانة بالخبرات الأجنبية لتنمية مهارات العاملين.

وقال وزير الطيران إنه على الرغم من التحديات التي يفرضها الوضع الراهن إلا أنها لا تمنعنا عن النظر إلى المستقبل واستمرار التخطيط والتنفيذ للمشروعات الكبيرة في قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن عازمة على وضع خارطة الطريق لمصر المستقبل بما يضمن طفرة حقيقية للاقتصاد المصري يكون أحد دعائمها قطاعي الطيران والسياحة.

ومن جانبه، أوضح اللواء إبراهيم حماد أن مطار أسيوط يمثل البوابة الرئيسية لمحافظات الصعيد حيث يلعب دورًا هامًا في اتصال هذه المحافظات بالعالم الخارجي كما يمثل المطار واجهة حضارية للمحافظة ويؤدي إلى زيادة الاستثمارات المتدفقة لمحافظات الصعيد.

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