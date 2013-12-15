محافظة القاهرة تستعد للاستفتاء على الدستور

كتب : سلامة عامر منذ 6 دقائق

أكد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت الاستعداد للاستفتاء على الدستور يومي "14، 15" يناير المقبل، حيث إن هناك تنسيق كامل مع رئيس محكمة استئناف شمال القاهرة، باعتباره المشرف العام على إجراء الاستفتاء بالمحافظة.

وقال السعيد، إن المحافظة ستوفر مقرات اللجان العامة والفرعية، وستختار اللجان الأكثر اتساعًا والأكثر سهولة في الوصول إليها؛ للتيسير على المواطنين، كما ستوفر المحافظة الخدمات داخل اللجان سواء خدمات صحية، أو خدمات الحماية المدنية، وتجهيز هذه الأماكن فور الاستقرار عليها والإعلان عنها.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، والذي عقد برئاسته، وأمانة سر العميد محمد البنداري، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وبحضور النواب ورؤساء الأحياء، والهيئات، ومديري مديريات الخدمات، أنه سيتم توفير القوى العاملة اللازمة للمشاركة في الاستفتاء سواء من العاملين بالمحافظة أو المديريات والهيئات؛ لينفذوا ما يكلفهم به القضاة المشرفين على الانتخابات، مع الالتزام بالحدود المرسومة لهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات، دون التدخل في أعمال تخص الانتخابات.

كما وجه السعيد، السادة النواب، ورؤساء الأحياء، ومديريات الثقافة والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، بالتواصل مع المواطنين ودعوتهم للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء من خلال عقد الندوات واللقاءات، ودعوة الشخصيات العامة والفنانين للمشاركة فيها، والتأكيد على أن المشاركة الإيجابية في الاستفتاء قضية مصيرية تتعلق بمصلحة الوطن.