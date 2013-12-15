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رئيس قضايا الدولة يصل القاهرة بعد بحث دعوى تحكيم استثمارية بأمريكا

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رئيس قضايا الدولة يصل القاهرة بعد بحث دعوى تحكيم استثمارية بأمريكا رئيس قضايا الدولة يصل القاهرة بعد بحث دعوى تحكيم استثمارية بأمريكا

وصل المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد قادما من أمريكا، بصحبة وفد من قسم المنازعات الخارجية، وذلك بعد استكمال المباحثات بين القاهرة وواشنطن حول اتفاقيات الاستثمار وقضايا المنازعات الخارجية.

وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن رئيس قضايا الدولة بحث مع ممثلين من وزارة الخارجية الأمريكية إحدى قضايا التحكيم الدولى الكبرى، والتى تخضع ضمن اتفاقيات عقود الاستثمار، والتى حدثت أزمة بها منذ فترة مما أدى إلى لجوء أصحاب الشركة الأمريكيين لرفع دعوى قضائية أمام مركز التحكيم الاستثمارى "إكسيد" بواشنطن.

وأضاف المصدر أن إحدى الشركات الكبرى قد وقعت مع اتفاقية بالتعاقد على إسناد المشروع لها، وبعد فترة حدثت خلافات ومخالفات، مما أدى إلى فسخ مصر للعقد مع الشركة.

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مصر 365

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