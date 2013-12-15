6 ملايين دولار مساعدات عاجلة لغزة من منظمات العمل الإنساني

تعهدت المنظمات المشاركة في المؤتمر الخامس لمنظمات المجتمع المدني بتقديم مساعدات طارئة بقيمة ستة ملايين دولار، في جلسة خصصت لغزة، وبصورة عاجلة بغية احتواء الآثار الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع بسبب السيول، والبرد الشديد.

وذكر بيان لمنظمة التعاون الإسلامى اليوم أنه “استجابة لنداء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، إزاء الوضع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة جراء ظروف الشتاء الصعبة، والذي وجهه في خطابه أمس إلى المنظمات المشاركة في المؤتمر الخامس لمنظمات المجتمع المدني الذي ينعقد حاليا في إسطنبول، بتقديم مساعدات طارئة بقيمة ستة ملايين دولار، في جلسة خصصت لغزة، وبصورة عاجلة بغية احتواء الآثار الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع بسبب السيول، والبرد الشديد.

وكان أوغلى قد افتتح أمس السبت المؤتمر الخامس للمنظمات بمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور أكثر من 230 منظمة إغاثية من مختلف الدول الأعضاء، ودول غير أعضاء، ووجه نداء لهذه المنظمات إلى سرعة التحرك لنجدة الفلسطينيين في القطاع في ظل معاناتهم من البرد القارس، وسقوط ضحايا جراء موجة الشتاء الصعبة التي يمر بها الأهالي في غزة، كما طلب عقد جلسة خاصة بهذا الشأن في اليوم الثاني من انعقاد المؤتمر.

يذكر أن المنظمة، التي تضع القطاع على رأس أولوياتها في نشاطها الإنساني، كانت قد قدمت العديد من المشاريع والمبادرات في المجالات الصحية والتعليمية لأهالي القطاع، بغية تخفيف آثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من ست سنوات.

> أ ش أ