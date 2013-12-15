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"الحديد والصلب": استمرار رئيس الشركة بمنصبه وتواصل اعتصام العمال

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"الحديد والصلب": استمرار رئيس الشركة بمنصبه وتواصل اعتصام العمال "الحديد والصلب": استمرار رئيس الشركة بمنصبه وتواصل اعتصام العمال

تأكيدًا لانفراد "اليوم السابع" أمس، نفت شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، فى بيان لها، ما تناقله بعض عمال الشركة عن إقالة المهندس محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة، ومجلسه، على أثر عدم الاستجابة لمطالب العمال، بصرف حصتهم من الأرباح السنوية عن العام المالى المنتهى 2012/2013.

وقالت الشركة فى بيانها، إن اعتصام العمال مستمر اليوم داخل مقر الشركة، وإنها تقوم بالمفاوضات اللازمة للاستجابة لمطالب عمالها، إذ إن توفير سيولة مالية كافية ليس قرارا منفصلا للشركة، وإن المفاوضات مستمرة بين الشركة القابضة ووزارة الاستثمار.

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