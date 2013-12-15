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سهم "حديد عز" يسجل أعلى مستوى بعد قبول الطعن فى قضية الاحتكار

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سهم "حديد عز" يسجل أعلى مستوى بعد قبول الطعن فى قضية الاحتكار سهم "حديد عز" يسجل أعلى مستوى بعد قبول الطعن فى قضية الاحتكار

قفز سهم شركة حديد عز أكثر من 3 فى المائة، خلال تعاملاته بالبورصة المصرية، اليوم، ليسجل أعلى مستوى له فى 35 شهرا مسجلا 43.15 جنيه، على خلفية قبول الطعن فى حبس رئيس مجلس إدارة الشركة السابق رجل الأعمال أحمد عز، فى قضية احتكار الحديد والأنباء عن قرب الإفراج عنه.

وقال سماسرة بالبورصة المصرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن سهم حديد عز كان من أنشط الأسهم خلال تعاملات البورصة، اليوم وقفز من مستوى 70.14 جنيه إلى 43.15 جنيه، وسط عمليات شراء كثيفة على السهم، ليصل إجمالى حجم التداول على السهم حتى منتصف جلسة اليوم إلى أكثر من 660 ألف سهم.

وكانت محكمة النقض قد ألغت أمس الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح بالسجن المشدد لمدة 37 عاما، وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد الجسيم به، ما قيمته 5 مليارات جنيه، فى صفقة استحواذه على الشركة.

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