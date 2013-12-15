وسيم أرسانى: تأثر الخطوط النحاسية بالطقس تسبب فى بطء الإنترنت

قال المهندس وسيم أرسانى، الرئيس التنفيذى لشركة "لينك دوت نت": "إن تأثر خدمات الإنترنت تأثر الخطوط النحاسية للشركة المصرية للاتصالات بالانخفاض الحاد فى درجات الحرارة، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق عديدة".

وأوضح أرسانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخطوط النحاسية تتأثر عادة بدرجات الحرارة، كما أن قطع الكهرباء مع مياه الأمطار الغزيرة أثرت أيضا على الخدمة، مشيرا إلى أن الاستمرار فى مد كابلات الألياف الضوئية بديلا للخطوط النحاسية قد يكون هو الحل، لضمان عدم تأثر الخدمة أثناء الحالات الطارئة مثل الطقس السيئ.

ونفى أرسانى أن يكون هناك قطع فى الكابلات البحرية أو الأرضية، وقال: "إن تأثر الخدمة كان محدودا، ولم يرق لمستوى الأزمة، وإن بطء الخدمة فى بعض المناطق ناجم عن الأسباب التى ذكرتها، فضلا عن أن وجود أغلب المواطنين بالمنزل فى هذه الأثناء، ربما يزيد من حجم الاستخدام، مشيرا إلى أن الخدمة تتحسن مع تحسن درجات الحرارة".

من جهة أخرى أوضحت مصادر بشركات المحمول لـ"اليوم السابع"، أن تأثر الخدمة كان محدودا لأسباب خاصة بانخفاض درجات الحرارة، وأن جميع الشكاوى بمراكز خدمة العملاء لم تكن كبيرة.