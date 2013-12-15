الببلاوى: سددنا 1.5 مليار دولار مستحقات لشركات التنقيب والحفر الأجنبية

"وات" يؤكد "للببلاوى" مساندة بريطانيا لمصر داخل المؤسسات الأوروبية والدولية

كتب : أحمد عبدالعظيم ومصطفى فهمى منذ 59 دقيقة

التقى اليوم الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، جيمس وات السفير البريطاني في القاهرة، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وقد أكد السفير البريطاني خلال اللقاء، على مساندة بلاده بشكل كامل لعملية التحول الديموقراطي التي تشهدها مصر، مشيرا إلى تقديره بأن الوضع يتحسن في مصر تدريجيا، خاصة على صعيد منح المزيد من الحريات، وأن بلاده تتطلع لأن تتخطى مصر هذه المرحلة في أقرب فرصة بنجاح.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس الوزراء على عمل لجنة الخمسين وما قامت به من جهد لإعداد الوثيقة الدستورية الجديدة، مشددا على التزام مصر بخارطة الطريق والأهمية البالغة التي توليها لإنجاح عملية الاستفتاء على الدستور، يومي 14 و15 يناير المقبل، منوها إلى إستعداد الدولة لمواجهة أية تحديات قد تواجه عملية الاستفتاء.

من جهة أخرى، وردا على استفسارات السفير البريطاني، ذكر الدكتور حازم الببلاوي أن الدولة تعمل حاليا على تعديل البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرا من تخصيص وزارة البترول لما يبلغ 1.5 مليار دولار لسداد مستحقاتها لدى شركات التنقيب والحفر الأجنبية، بما يؤكد قدرة الدولة على سداد مستحقاتها لدى الشركات الأجنبية.

وقد أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزام مصر بسيادة القانون وعلى سعيها للالتزام بحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أكد السفير وات من جانبه اعتزام المملكة المتحدة مساندة مصر خلال الفترة المقبلة داخل المؤسسات الأوروبية والدولية.