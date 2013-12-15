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الأعلى للقضاء : العدل لم ترسل استقالة “شرابي”

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الأعلى للقضاء : العدل لم ترسل استقالة “شرابي” الأعلى للقضاء : العدل لم ترسل استقالة “شرابي”

المستشار-وليد-شرابي

 

قال المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء أن وزارة العدل لم ترسل “استقالة “المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل للمجلس .

وأوضح محجوب” أن المجلس ليس جهة اختصاص لنظر طلب الاستقالة مشيراً إلى أن وزرة العدل هي الجهة الوحيدة التي تنظر تلك الطلبات.

وكان المستشار صابر محفوظ ، رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس لجنة الصلاحية قرر تأجيل نظر دعوى المستشار وليد شرابى رئيس حركة قضاة من أجل مصر لإحالته للصلاحية لاتهامهم بإذاعة نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات وممارسة العمل السياسي لجلسة 23 ديسمبر للإستعلام عن الإستقالة من وزارة العدل وما تم فيها .

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى أحال وليد شرابى، و7 قضاة آخرين، وهم حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البندارى، وأيمن يوسف، للجنة التأديب، لاتهامهم بإذاعة نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

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