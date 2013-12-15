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بروتوكول بين "التعليم" و"عين شمس" و"الثقافى الفرنسى" لتدريب المعلمين

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بروتوكول بين "التعليم" و"عين شمس" و"الثقافى الفرنسى" لتدريب المعلمين بروتوكول بين "التعليم" و"عين شمس" و"الثقافى الفرنسى" لتدريب المعلمين

وقّع الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم، الأحد، بروتوكول تعاون مع كل من: الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، ونيكولا جاليه، سفير فرنسا بالقاهرة، وجان لوك لافو، مدير المعهد الفرنسى بمصر، على أن يسرى لمدة 3 سنوات.

ينص البروتوكول على قيام المعهد الجامعى الفرنسى (IUFP) بتدريب العاملين ومعلمى اللغة الفرنسية ومعلمى الرياضيات والعلوم باللغة الفرنسية فى المدارس المصرية، لتستمر من منتصف شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر يونيو.

يأتى ذلك فى سياق التعاون التعليمى الفرنسى فى ، ويقوم المعهد بإدارة الوحدات والدورات التدريبية الخاصة بالمجموعات، إضافة إلى توفير قاعدة للتعلم التعاونى عن بعد للمتدربين والمدربين.

البروتوكول ينص أيضا على قيام المعهد الفرنسى بمصر باستدعاء أساتذة من جامعة عين شمس للقيام بالتدريب، كما يتم استدعاء أساتذة من كلية البنات للآداب والعلوم والتربية من جامعة عين شمس أو مستشارة اللغة الفرنسية بالوزارة، وذلك للمشاركة فى لجان التحكيم المعنية بالتصديق على التدريبات.

يستفيد من ذلك نحو 20 مدربا لمعلمى اللغة الفرنسية LV2 بواقع 90 ساعة فى 3 أشهر، و20 معيدا بقسم اللغة الفرنسية بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس. ويستفيد المتدربون (معيدون بجامعة عين شمس ومدربو المدربين بوزارة التربية والتعليم) من اشتراك سنوى مجانى بمكتبات المعهد الفرنسى بالقاهرة.

وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتصديق على التدريبات الأساسية التى تتيح الحصول على شهادة من المعهد الجامعى لتدريب المعلمين طوال مدة سريان البروتوكول، وتضع الوزارة الشروط اللازمة حتى يتسنى للمدربين الـ60 القائمين على تدريب المدربين من مضاعفة الكفاءات المكتسبة بالمعهد الجامعى.

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مصر 365

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