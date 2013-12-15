استمرار إغلاق الموانئ النفطية فى ليبيا

أعلن إبراهيم الجضران، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسى لإقليم برقة، الذى يسيطر على موانئ النفط فى شرق ليبيا، إنه لن يتم استئناف العمل فى تلك الموانئ، بعد الفشل فى الوصول إلى اتفاق فى هذا الشأن مع الحكومة الليبية المؤقتة.

وقال الجضران، فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم الأحد، عقده فى مدينة أجدابيا، إن "إغلاق الموانئ النفطية فى مناطق شرق ليبيا سيستمر، ولن يتم استئناف العمل فيها، وذلك للفشل فى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المؤقتة بتنفيذ شروط الإقليم".

وكان صالح الأطيوش، زعيم قبيلة المغاربة، التى ينتمى إليها الجضران، أعلن الثلاثاء الماضى أن تلك الموانئ ستستأنف العمل الأحد الموافق 15 ديسمبر الجارى.

لكن الجضران اشترط لاستئناف العمل "تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق فى قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، وتشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة، يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958".

وقال فى مقابلة سابقة مع فرانس برس، إن "موانئ النفط لن تفتح إلا بعد تحقيق شروطنا"، لافتا إلى أن هذه الشروط "تؤكد الشفافية وتوصل الحقوق إلى أهلها".

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