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منظمة"إس أو إس" تحذر من تداعيات مأساوية لأطفال سوريا بسبب الشتاء

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منظمة"إس أو إس" تحذر من تداعيات مأساوية لأطفال سوريا بسبب الشتاء منظمة"إس أو إس" تحذر من تداعيات مأساوية لأطفال سوريا بسبب الشتاء

حذرت منظمة قرى الأطفال الدولية "إس أو إس" من حدوث تداعيات مأساوية بالنسبة لسكان سوريا ولاسيما الأطفال بسبب الشتاء القارس وهطول الجليد فى سوريا.

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية فى ميونيخ اليوم الأحد: "هناك مخاوف من أن كثيرا من الأطفال لن يمكنهم البقاء على قيد الحياة خلال الأسابيع المقبلة فى حال لم يتم التحرك سريعا".

وأشار المتحدث إلى سوء الأحوال المعيشية التى يعانيها كثير من اللاجئين داخل مخيماتهم أو داخل المنازل المدمرة كما تحدث عن سوء التغذية الذى يعانى منه عدد كبير جدا من الأطفال، حيث دعت المنظمة الدولية أطراف الصراع فى سوريا إلى تمكين منظمات الإغاثة من الوصول إلى اللاجئين.

كانت منظمة قرى الأطفال الدولية "إس أو إس" بدأت مطلع الشهر الجارى تسليم اللاجئين ملابس ثقيلة وأغطية ووصل عدد العائلات التى تم تزويدها بهذه الملابس والأغطية إلى نحو 20 ألف أسرة.

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