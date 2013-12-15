"البيئة العراقية" تطالب شركات النفط بإيجاد حلول لعمليات حرق الغازات

حذرت مديرية بيئة البصرة بالعراق الشركات النفطية من تصريف مخلفاتها النفطية إلى الأراضى المحيطة بالآبار، مع إيجاد الحلول السريعة لعمليات حرق الغازات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامى لوزارة البيئة، أن مديرية البصرة عقدة ندوة خاصة حول الأثر البيئى لعمل شركات النفط والمخالفات البيئية التى ترتكبها بعض الشركات المستثمرة لحقول المحافظة، والتى تؤدى لتلويث المياه الجوفية وتلويث الهواء نتيجة الحرق، موضحة ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمحددات المتبعة فى العديد من الدول المنتجة للنفط.

يذكر أن وزارة البيئة نجحت فى إلزام الشركة المستثمرة لحقل الأحدب النفطى فى محافظة واسط بإطفاء الشعلات الثلاث فى الحقل، والتى كانت تبعث الغازات الملوثة للهواء، وتم تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية كوقود نظيف.