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مندوب فلسطين بالجامعة العربية: العربى يقوم باتصالات لإغاثة غزة

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مندوب فلسطين بالجامعة العربية: العربى يقوم باتصالات لإغاثة غزة مندوب فلسطين بالجامعة العربية: العربى يقوم باتصالات لإغاثة غزة

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير بركات الفرا، أن أمين عام الجامعة العربية نبيل العربى يقوم باتصالات على مختلف المستويات من أجل حل أزمة قطاع غزة، عقب الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس من أجل توجيه نداء عاجل لإغاثة سكان القطاع.

وقال الفرا، فى تصريحات للإذاعة الفلسطينية اليوم، إن العربى يقوم باتصالاته بهذا الشأن على كافة المستويات لحل الأزمة سواء تلك المتعلقة بنقص الوقود أو انقطاع التيار الكهربائى أو المياه التى أدت لتشريد البعض من بيوتهم ليلجئوا إما إلى المدارس أو أماكن إيواء غير إنسانية بسبب موجة الطقس السيئ غير المسبوقة التى ضربت الأراضى الفلسطينية.

وأشار الفرا إلى أن مشكلة القطاع تلك مستعصية منذ مدة وليست بالجديدة، لكنها تفجرت الآن نتيجة للأوضاع الناجمة عن هذه الموجة من الطقس السيئ، وبالتالى يجب العمل على ألا تتكرر، وأضاف "لا نزال فى بداية موسم الشتاء ونخشى أن يتكرر الأمر فى الأيام القادمة لذا يجب أن تكون هناك احتياطات مناسبة".

وقال الفرا "نواصل الاتصال مع الأمين العام والأمانة العامة للجامعة فى مسعى لدخول النداء العاجل الذى وجهه عباس حيز التنفيذ"، معربا عن أمله فى أن تسفر اتصالات الأمين العام عن نتيجة إيجابية".

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مصر 365