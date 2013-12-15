وزارة الصحة تسجل علاجا جديدا للوقاية من السكتات الدماغية

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 7 دقائق

أعلن عدد من أطباء القلب والأوعيه الدموية، عن تسجيل علاج جديد لمرض السكتة الدماغية، والوقاية منه بوزارة الصحة.

وقال الدكتور إيهاب عطية، أستاذ علاج أمراض القلب في الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول، بمشاركة العشرات من كبار أطباء القلب في مصر، إن مرض السكتات الدماغية ينشأ عن اضطراب نبض القلب والمعروف بـ"التذبذب الأذيني" للقلب، ويصيب ٥٪ من شعوب العالم بما فيهم مصر، وتزداد نسبته إلى٢٠٪ كلما تقدم العمر.

وتعد "السكتة الدماغية" المرض الأخطر، فهو بمثابة مصنع لإنتاج الجلطات، التي تنتشر في الجسم، ويأتي أخطرها جلطة المخ، ما يسبب السكتة الدماغية التي ترتفع نسبتها بين مرضى "التذبذب الأذيني" خمس أضعاف المرضي العاديين، كما يتسبب بإحدوث حالات وفاة بنسبة٥٠٪.

وأوضح عطية، أن دراسة أمريكية تدعى "آيتريا" أظهرت أن ١٪ من الأمريكيين مصابون بـ"التذبذب الأذيني"، بما يعادل ٣ ملايين أمريكي، وفي أوروبا الإصابات تصل إلى٦ ملايين.

وأوضح الدكتور عمرو جاد، أستاذ علاج الأوعية الدموية أن هناك مخاطر آخرى يمكن علاجها عن طريق الدواء الجديد وهي الجلطات الرئوية، التي تسببها جلطة الوريد العميقة في الساقين.