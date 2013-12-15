خبير نانو إلكترونيك: الخلايا الشمسية مستقبل مصر فى الحصول على الطاقة

قال الدكتور محمود الشريف، خبير الناتو إلكترونيك، والمواد الذكية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الحل الأمثل للقضاء على أزمة الطاقة فى مصر هو الخلايا الشمسية "الفوتوفولتية"، لأنها مصدر أبدى للطاقة.

وأضاف الشريف، فى ندوة نقابة المهندسين، أن هذا المشروع سيساعد نسبيا على حل مشكلة البطالة لأنها تحتاج عمالة كثيرة، وتابع: "أدعو الحكومة والمسئولين للالتفاف حول هذه القضية الهامة لشعب مصر، وللأسف يوجد بمصر من يريد لها هذا الوضع السيئ".

> وأشار الشريف، إلى أنه يجب على الدولة أن تكون شريك بهذا المشروع لتضمن استمراريته ولا مانع من مساعدات شعب مصر فى هذا المشروع، مضيفا: "ما الذى يوجهنا إلى الاستيراد ودفع أموال الشعب لجلب مواد بترولية، ونحن لدينا أفكار إذا نفذت أنقذنا بلدنا".