يُمكن لطلاء الأظافر البراق أن يميّزك عن باقي النساء، خصوصاً إذا وضعتِه بالتزامن مع ارتداء الزيّ المناسب. ولكن المؤكّد، عندما تدقّ الساعة، أنّ إزالته ليست بالمهمة السهلة. مع ذلك، لا تُعتبر هذه المهمّة صعبة جداً، إن علمت كيفية تطبيقها بالطريقة الملائمة.

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إزالة طلاء الأظافر البراق الذي يحتوي على رقائق معدنية رائجة:

إن الطريقة الفضلى لإزالة طلاء الأظافر البراق، الذي يحتوي على رقائق معدنية، تتمّ بواسطة الرقائق المعدنية المصنوعة من الألومينيوم. أنت بحاجة إلى محلول لإزالة طلاء الأظافر و10 مكعبات مصنوعة من الرقائق المعدنية و 10 كريات قطنية. غطّسي كرة قطنيّة بالمحلول، ثمّ ضعيها على ظفرك. اضغطي قليلاً عليه، حرصاً على تغطية الظفر بأكمله. وبعد ذلك، خذي مكعّباً من الرقائق المعدنية المصنوعة من الألومينيوم، ولفيها حول طرف الأصبع. كرّري الأمر نفسه للأصابع العشرة، وانتظري 5 دقائق. عند انتهاء الوقت، أزيلي الرقائق المعدنية والكريات القطنية، واحدة تلو الأخرى، بحركة دائريّة.

كيف تزيلين طلاء الأظافر بسرعة

قبل البدء، احرصي على أن تتوفر لك المعدات التالية: محلول لإزالة الطلاء، وكريات قطنية، وربطات مطاطية. افصلي الكرات القطنية إلى جزئين، وبلّلي كلّ واحدة منها في مزيل الطلاء. عد ذلك، ضعي كلّ نصف منها مباشرةً على ظفرك، ولفّي عصبة مطاطيّة حول كلّ ظفر. انتظري بضع دقائق، ثمّ أزيلي العصبة. وفي النهاية، ستسرّك النتيجة.

كيف تزيلين طلاء الأظافر البراق من دون استخدام محلول طلاء الأظافر؟

كلّ ما أنت بحاجة إليه هو طلاء أظافر شفاف أو ما يعرف بالتوب كوت Top Coat. ضعيه مباشرةً على ظفرك، وافركيه بواسطة كريات قطنيّة. عادةً، يساعد الطلاء المبلل في التخلّص من طبقة الطلاء البراق.

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