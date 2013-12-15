استوحي إطلالتك من أجمل 20 إطلالة من سهرات 2013

مر علينا العديد من الإطلالات الجميلة في عام 2013، ولكن القليل منها بقي عالقاً في ذاكرتنا حتى نهاية العام، إطلالات أبهرتنا بجمال تنسيقها وأناقة تفاصيلها، لذا قررنا أن نكرّم الأجمل.

وفي هذا الموضوع، اخترنا لك ٢٠ إطلالة شاهدناها على السجادة الحمراء في هذا العام وستبقى في الذاكرة لأعوام كثيرة:

١- Jennifer Lawrence

تألقت Jennifer Lawrence بفستان وردي من تصميم "Dior" في حفل أوسكار 2013، وقد كانت الأجمل على الإطلاق، حيث أطلق عليها لقب "عروس الأوسكار".

٢- Amy Adams

تعرف Amy Adams بارتداء ما يناسب إطلالاتها، وتظهر بإطلالات أنيقة ومتألقة دائماً، حيث كانت بهذا اللوك واحدة من النجمات اللواتي جعلن اللون اللحمي يكون أحد الاتجاهات البارزة في فساتين السهرة هذا العام.

٣-Kate Hudson

اختارت Hudson اللون الأسود لتتألق به في حفل "Golden Globe"، وقد بدت متألقة بالتفاصيل الذهبية الجميلة التي زينت هذا الفستان من "McQueen".

٤- Cheryl Cole

ارتدت Cheryl Cole أحد تصاميم المصمم اللبناني المبدع زهير مراد في مهرجان "كان" السينمائي، وكانت إطلالتها هذه أجمل إطلالات المهرجان، وواحدة من أجمل الإطلالات لعام 2013.

٥- Anne Hathaway

هي من النجمات المتألقات دائماً، وقد أعجبنا بإطلالتها المتجددة بفستان أسود براق من "Giambattista Valli" في حفل "SAG Awards" هذا العام.

٦-Charlize Theron

أبهرتنا هذه الإطلالة من النجمة Charlize Theron بفستان من "Dior"، فقد كانت واحدة من أجمل الإطلالات في هذه القائمة.

٧- Rose Byrne

اللوك الوردي الجميل من تصميم Calvin Klein رشحها لقائمة أجمل الإطلالات في هذا العام.

٨- Nicole Kidman

افتتحت Nicole Kidman مهرجان "كان" السينمائي هذا العام بلوك رائع بفستان مورد حمل توقيع الدار الفرنسية "Dior".

٩- Jennifer Garner

تآلقت Jennifer Garner بفستان أرجواني جذاب من gucci في أوسكار 2013 وقد جدبتنا إطلالاتها المتميزة في ذلك الحفل بالإضافة الإ العقد الأنيق الذي أكمل إطلالاتها.

١٠- Carey Mulligan

كان هذا العام حافلاً بأجمل الإطلالات لنجمة "غاتسبي" الجميلة Carey Mulligan، فقد تألقت بأجمل إطلالاتها على السجادة الحمراء.

١١- Fan Bingbing

هي من أكثر النجمات أناقة، إذ نشاهدها متألقة في أكبر المحافل السينمائية بإطلالاتها المتميزة، وفي هذا اللوك اختارت النجمة Fan Bingbing فستاناً أصفر اللون بتفاصيل ناعمة من المصمم اللبناني ايلي صعب.

١٢ - Jessica Biel

عندما يذكر اسمها، تأتي إلى الذاكرة إطلالتها الرائعة بفستان من "Marchesa" في مهرجان "كان"، وقد جذبنا عقدها الماسي البراق، وتسريحة شعرها الأنيقة التي أكملت هذا اللوك.

١٣- Kate Beckinsale

اختارت النجمة فستاناً قصيراً ورائعاً باللون الأسود من تصميم Monique Lhuillier في حفل الأوسكار هذا العام، فكانت من أجمل إطلالاتها.

١٤- Jennifer Aniston

تتمتع Jennifer Aniston بذوق بسيط ومتوقع، حيث تعمد دوماً إلى اختيار الفساتين السوداء القصيرة، ولكنها اختارت اللون الأحمر ليزين إطلالتها في حفل الأوسكار، فبدت متألقة وأنيقة.

١٥- Rihanna

تفاجئنا بإطلالاتها الجريئة والمختلفة، ولكن اختيارها لهذا الفستان الأحمر من تصميم عز الدين العليا نجح في إظهار أنوثتها، ورشحها للقب أجمل إطلالة هذا العام.

١٦- Emily Blunt

اختارت النجمة أن ترتدي لوكاً أبيضاً بالكامل من تصميم Miu Miu، وقد نجحت في اختيارها، حيث حصلت على لوك يجمع الكلاسيكية بالأناقة المعاصرة.

١٧- Lucy Liu

اختارت Lucy Liu أجمل الفساتين الموردة لتتألق به على السجادة الحمراء.

١٨- Marion Cotillard

تألقت نجمة "Dior" الوفية بأحد تصاميم الدار باللون الأصفر في حفل "BAFTA" لهذا العام، ونسّقته بطريقة أنيقة مع عقد ماسي براق، فحصلت على لوك جذاب وأنيق.

١٩-Amanda Seyfried

تتمتع Amanda بملامح ناعمة وجذابة، وغالباً ما تتميز اختياراتها بشيء من الجرأة والأناقة، فتبقينا متلهفين لرؤية إطلالاتها، حيث تألقت في حفل "SAG Awards" بفستان كحلي جميل من تصميم Zac Pozen.

٢٠- Jessica Chastain

كان اختيار النجمة لفستان من "Armani" ناجحاً بامتياز، حيث جاء متناسقاً مع لون بشرتها ولون شعرها المميز، فكانت من أجمل إطلالات هذا العام.

20 إطلالة لنجمات هوليوود في سهرات 2013، أيها كانت الأجمل برأيك؟

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