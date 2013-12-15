أخبار عاجلة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إطلالات النجمات في الحفل الختامي لمهرجان دبي السينمائي

Google+ Print
إطلالات النجمات في الحفل الختامي لمهرجان دبي السينمائي إطلالات النجمات في الحفل الختامي لمهرجان دبي السينمائي

اختتم مهرجان دبي السينمائي فعالياته ليلة البارحة، وقد أقيم حفل ختامي بهذه المناسبة بحضور عدد من النجوم العرب والخليجيين، وتألقت مذيعة المهرجان ريا أبي راشد على السجادة الحمراء بفستان مميز ذي قصة جميلة من تصميم عائشة رمضان، أما هيفاء حسين التي اعتدنا على رؤيتها بإطلالات ناعمة ومسالمة فقد قررت أن تغيّر من إطلالتها في هذا الحفل بلوك جريء وماكياج مميز لم نعتده منها.
كانت الممثلة أميرة محمد حاضرة في مهرجان دبي السينمائي، وتألقت بفستان من المخمل الأخضر، بينما شاهدنا الممثلة الأنيقة ميساء مغربي بفستان قصير وناعم على السجادة الحمراء للمهرجان.
إعتدنا على أن تكون بدرية أحمد من أكثر النجمات المثير للجدل بإطلالاتها ولكنها اعتمدت لوك مسالم في هذه المناسبة إذ اختارت قفطان مغربي باللون الأسود ولكن الأجمل في الحفل الختامي لمهرجان دبي السينمائي كانت الممثلة المصرية منى زكي التي ظهرت بلوك فخم وجميل بلون فضي براق .

أي هؤلاء النجمات كانت الأجمل برأيك؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً