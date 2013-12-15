إطلالات النجمات في الحفل الختامي لمهرجان دبي السينمائي

اختتم مهرجان دبي السينمائي فعالياته ليلة البارحة، وقد أقيم حفل ختامي بهذه المناسبة بحضور عدد من النجوم العرب والخليجيين، وتألقت مذيعة المهرجان ريا أبي راشد على السجادة الحمراء بفستان مميز ذي قصة جميلة من تصميم عائشة رمضان، أما هيفاء حسين التي اعتدنا على رؤيتها بإطلالات ناعمة ومسالمة فقد قررت أن تغيّر من إطلالتها في هذا الحفل بلوك جريء وماكياج مميز لم نعتده منها.

كانت الممثلة السعودية أميرة محمد حاضرة في مهرجان دبي السينمائي، وتألقت بفستان من المخمل الأخضر، بينما شاهدنا الممثلة الأنيقة ميساء مغربي بفستان قصير وناعم على السجادة الحمراء للمهرجان.

إعتدنا على أن تكون بدرية أحمد من أكثر النجمات المثير للجدل بإطلالاتها ولكنها اعتمدت لوك مسالم في هذه المناسبة إذ اختارت قفطان مغربي باللون الأسود ولكن الأجمل في الحفل الختامي لمهرجان دبي السينمائي كانت الممثلة المصرية منى زكي التي ظهرت بلوك فخم وجميل بلون فضي براق .

أي هؤلاء النجمات كانت الأجمل برأيك؟