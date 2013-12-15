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دي روسي: يوفنتوس محظوظ مع الحكام

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دي روسي: يوفنتوس محظوظ مع الحكام دي روسي: يوفنتوس محظوظ مع الحكام

يعتقد دانييلي دي روسي نجم وسط روما أن يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي محظوظ أكثر من فريق العاصمة مع الحكام في مبارياته.

روما بدأ الموسم بشكل أكثر من رائع، إلا أنه بعدها تعثر بالتعادل في أربع مباريات متتالية.

ويتصدر الآن يوفنتوس الدوري برصيد 40 نقطة عقب مرور 15 جولة، بفارق ثلاث نقاط عن روما.

وقال دي روسي لقناة "روما" التليفزيونية: "لا نشعر أن الحكام أضروا بالفريق، ولكن كان لنا ركلتي جزاء غير محتسبتين في مباراتي تورنيو وأتلانتا".

وتابع "على الجانب الآخر، يوفنتوس محظوظ بعض الشئ مع الحكام، وكان ذلك لصالحه في بعض المباريات".

وأتم "سيقولون في النهاية أن أخطاء الحكام متوازنة، فنحن نتوقع ذلك".

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