وزير التخطيط: الحكومة تعيد تقارير التنمية البشرية بعد توقفها منذ2010

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا بعودة تقارير التنمية البشرية التى يتم إعدادها بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والتى تستهدف تحليل الواقع المصرى، ووضع الحلول لمواجهة المشكلات التى تعانى منها مصر فى جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البشرية.

وأضاف العربى- فى تصريحات له- أن آخر تقرير تم إصداره فى عام 2010، وكان معنيا بالشباب- أى قبل ثورة 25 يناير بفترة قصيرة- لافتا إلى أن الاجتماعات تدور الآن من أجل وضع اللمسات الأولية للتقرير، وذلك بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والتقرير سيتم إعداده بعنوان "العدالة الاجتماعية".

وأوضح العربى أن العدالة الاجتماعية لم يتحقق منها الكثير حتى الآن، على الرغم من أنها المطلب الأساسى للثورة المصرية، وبالتالى فالحكومة الحالية بات واجبا عليها أن تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهى جادة فى السعى قدما نحو تحقيق هذا.